В Final Fantasy XIV скоро вернется событие Moogle Treasure Trove Охотникам за сокровищами сто...

В Final Fantasy XIV скоро вернется событие Moogle Treasure TroveОхотникам за сокровищами стоит заглянуть в Final Fantasy XIV на следующей неделе, так как в игру возвращается событие Moogle Treasure TroveЧитать дальше → источник.
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