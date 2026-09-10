Politico: Франция усилила враждебность к ЕС из-за Брюсселя и мигрантов

Франция стала враждебнее к ЕС, основными факторами стали Брюссель и мигранты. Визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во Францию затронул вопросы космоса и выборов 2027 года, где Марин Ле Пен лидирует по опросам.
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