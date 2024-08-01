Лучшие фотожабы июля и лицо со шармом

Не повеселят, так насмешат! фото: Photoshop Battles / RedditНапоминаем правила игры. Каждый месяц мы ходим в группу Photoshop Battles на Reddit, будто нам там борщом намазано, чтобы выбрать там самые удачные и потешные, на наш взгляд, вкус и цвет, результаты тамошних битв фотожаб, а затем напустить их на вас, наших читателей.