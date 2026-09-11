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Царьград

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Женщина получила серьёзные ожоги при разжигании мангала в Брянске

Женщина получила серьёзные ожоги при разжигании мангала в Брянске

В Брянской области женщина получила серьёзные ожоги, когда разжигала мангал у дома. Огонь вспыхнул из-за средства для розжига, охватив 50% её тела.

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