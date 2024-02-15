Греция узаконила однополые браки

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг, 15 февраля, заявил, что парламент республики большинством голосов принял законопроект, делающий однополые семьи «видимыми», предоставляя им равные права в браке, – сообщает издание Ekathimerini.
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