КНДР произвела залповый пуск ракет из 600-мм реактивных комплексов

12 сентября КНДР произвела залповый пуск баллистических ракет малой дальности. Как указывается в южнокорейских СМИ, огонь вёлся как ракетами семейства Hwasong-11, так и УР калибра 600 мм из реактивных комплексов.
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