С Днем казачества!

Уважаемые земляки! Донской край невозможно представить без казаков. Духом казачества пропитана жизнь всего нашего региона: обычаи, славная история передаются из поколения в поколение.
Популярные статьи
- Луганское мороженое, большой белый мишка, пена и краски: миллеровцы с размахом отметили День города
- Августовская конференция: наградами отмечены лучшие миллеровские педагоги, в профессию пришли 16 молодых специалистов
- В Миллерово прошел торжественный митинг в честь маршала авиации, дважды Героя Советского Союза — Александра Николаевича Ефимова
Свежие комментарии