Осень. Резкое похолодание.

Переход с лета, одежда, обувь. И понеслось: простыл, не готов, закашлял. Аптека! Аптека!Придется рассказать про пользу кипятка! Сейчас кто то возразит и напишет: ” ой, если бы все было так просто! “Да, просто, поверьте, проверено не единожды.