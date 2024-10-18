Полиция задержала курьера обокравших пенсионера с Авангардной мошенников

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, сообщила пресс-служба УВД по САО. «61-летнему жителю столицы на электронный почтовый ящик пришло сообщение о взломе личного кабинета на одном из интернет-сервисов.
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