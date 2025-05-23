Виза по прибытию в Китай: быстро и без лишних хлопот

Обратите внимание: Интересные факты про Хайнань и китайцев, которые меня удивили. Виза по прибытии — довольно удобный, но менее известный способ посетить Китай, не тратя много времени на ожидание в консульстве для выдачи визы и не беспокоясь об угрозе отклонения заявления.
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