Нардеп Дмитрук: из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира

КИЕВ, 4 января, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в том, что его решение о прекращении транзита российского газа создает серьезные проблемы для множества стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии