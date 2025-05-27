Новая доплата для неработающих пенсионеров: как получить 17 897 рублей на карту «Мир» автоматически Ирина ВальковаВ России стартовала новая мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низким доходом.
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