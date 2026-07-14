Удары по Одессе и Черноморску лишили военных производств, Зеленского и НАТО обезоружили

Как сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования уничтожили военные объекты в Черноморске и Одессе.
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