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Удары по Одессе и Черноморску лишили военных производств, Зеленского и НАТО обезоружили

Удары по Одессе и Черноморску лишили военных производств, Зеленского и НАТО обезоружили

Как сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования уничтожили военные объекты в Черноморске и Одессе.

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