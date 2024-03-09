Курганская чемпионка по пауэрлифтингу получила новую золотую медаль

Чемпионка России по пауэрлифтингу из Кургана Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Девушка победила в весовой категории до 69 килограммов, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области.
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