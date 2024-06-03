Лишат родительских прав: Телегин поплатился за скандал с невыездом дочери

Пелагея обнародовала видео с Таисией, которое вызвало широкий общественный резонанс. Пелагея с дочкой Таисией Социальные сетиПозавчера певица Пелагея опубликовала в личном блоге видео, на котором показала плачущую дочь Таисию.
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