Житель региона хотел отжечь сенокосы и устроил пожар

В Улётовском районе выявлен виновник крупного ландшафтного пожара, вспыхнувшего 21 марта 2025 года. Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю, инцидент произошел в результате неконтролируемого отжига сухой травы на неофициальных сенокосных угодьях.
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