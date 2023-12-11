Так ли безопасны принципы органического земледелия

﻿﻿Действительно ли принципы органического земледелия безопасны? Стоит ли вносить удобрения перед посадкой? Как улучшить структуру почвы? Мы отвечаем на эти вопросы без предубеждений! Как часто мы принимаем на веру рекомендации более опытных дачников! А что, если это всего лишь вредные мифы, вредящие саду? Миф 1.