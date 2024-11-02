Названы шаги для увеличения капитализации фондового рынка

Эмитентов призвали раскрывать данные для роста капитализации фондового рынка Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение о необходимости удвоить капитализацию фондового рынка страны к 2030 году означает, что по факту, с учетом экономического роста, ей предстоит утроиться.