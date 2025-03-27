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Памела Андерсон впервые оголила не тело, а душу в фильме "Шоугёрл" в роли немолодой танцовщицы из Лас Вегаса

Памела Андерсон впервые оголила не тело, а душу в фильме "Шоугёрл" в роли немолодой танцовщицы из Лас Вегаса

Фильм начинается с прослушивания уже не юной танцовщицы из Лас-Вегаса Шелли, на которое она является в игривой розовой кепке со стразами, надвинутой на глаза, видимо, с целью отвлечь внимание от возраста.

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