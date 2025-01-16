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Россиянам рассказали, как распознать крадущих пароли ботов

Россиянам рассказали, как распознать крадущих пароли ботов

Специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал, как распознать ботов, пытающихся выманить одноразовые пароли для входа в сервис при двухфакторной аутентификации.

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