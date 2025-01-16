Россиянам рассказали, как распознать крадущих пароли ботов

Специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал, как распознать ботов, пытающихся выманить одноразовые пароли для входа в сервис при двухфакторной аутентификации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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