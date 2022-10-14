Это новости!

44 подписчика

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Пиндосские мрии...Россияне пакуют ч...
  • Иван Иванов
    спутники тушить надо.без них это всё металлолом...ВС РФ нашли досто...

Опек+, США и цена на бензин

Опек+, США и цена на бензин

Администрация США рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх