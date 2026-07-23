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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Талалаев: «Все футболисты «Балтики» проходят отбор у жены в том числе. Красивый –  значит, подходит, а этот некрасивый – не подходит. Критерии, свойственные только женщинам»

Главный тренер «Балтики» рассказал, что советуется с женой при принятии футбольных решений. – Жена Елена хоть раз подсказывала что‑то футбольное? – У нас все футболисты проходят отбор в том числе у нее.

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