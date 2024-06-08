Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях и возгораниях после атаки украинских беспилотников

В Моздокском районе, где сбили три дрона, отменили все массовые мероприятияВ Моздоке после атаки трех украинских беспилотников зафиксированы незначительные разрушения и возгорания, обошлось без пострадавших, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии