Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях и возгораниях после атаки украинских беспилотников

В Моздокском районе, где сбили три дрона, отменили все массовые мероприятияВ Моздоке после атаки трех украинских беспилотников зафиксированы незначительные разрушения и возгорания, обошлось без пострадавших, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.