Открыл огонь из травмата: детали ссоры из-за громкой музыки из авто в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Иностранец открыл стрельбу по компании из нескольких мужчин и девушки из-за громкой музыки, сообщил 6 октября источник РЕН ТВ.
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