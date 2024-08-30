Встреча с музыкальным историком и блогером Николаем Крупатиным пройдет в «Музеоне» 30 августа

В рамках форума-фестиваля «Территория Будущего. Москва 2030» в парке искусство «Музеон» 30 августа на сцене около макета «Планетарной станции» пройдет встреча с музыкальным историком и блогером Николаем Крупатиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии