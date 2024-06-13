Оскар Пиастри: McLaren уже сражается за титул

Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский пилот McLaren в Формуле 1 Оскар Пиастри считает, что британский коллектив в 2024 году не просто сражается за подиумы в отдельных гонках, но и участвует в борьбе за титулы чемпионата мира.
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