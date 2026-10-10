В Новокуйбышевске дом после атаки БПЛА восстановят к 20 декабря

В Новокуйбышевске завершить ремонт многоквартирного дома, повреждённого при атаке беспилотников 22 августа, планируется 20 декабря.
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