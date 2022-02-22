РОССИЯ ПРИЗНАЛА ДНР И ЛНР: ГЛАВНОЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Владимир Путин, Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали соответствующие документы.
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