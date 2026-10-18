«Такого не припомню»: пожар и взрывы на канадской военной базе в Альберте На канадской военной базе Wainwright (Уэйнрайт) в восточной части провинции Альберта (примерно в 180–200 км к юго-востоку от Эдмонтона) произошёл серьёзный инцидент, сопровождавшийся взрывами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Латвия не будет м...
- Названа реальн...
- Авиация НАТО не с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым