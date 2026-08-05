В Королеве произошел пожар на территории ЦНИИмаш

В подмосковном Королеве произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт "Роскосмоса"), сообщают ТАСС и MSK1,RU в среду, 5 августа.
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