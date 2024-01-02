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Яна Рудковская о ледовых спектаклях Плющенко: «Это уровень Бейонсе по задействованию артистов в шоу»

– Не чувствуете по своим шоу, что хайп фигурного катания теряется? – Нет, я считаю, что бренд сильный – именно «Русалочка».

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