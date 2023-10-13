Politiki.net Продолжают идти "круги по воде", от заявлений экс-звезд российской эстрады - тех кто в качестве родины выбрал Израиль, но не служение ему, а лишь прозябание на территории - этой небольшой страны.
Российский продюсер про израильского комика: "Ему все равно с кем, как, и где"
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Слишком поздно все поняли что этот клоун обыкновенный бездарный дурак!Ему там и работать среди таких же придурков необразованных.....
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14 час.
Игорь Матыс
Может, там в могилку у бати спросить, как Максимка в армию не пошел? Отличник, как говорят
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13 час.
Бендер Задунайский
— Максимка ,вы стали еврей ,а живете теперь по закону или по совести? — Таки по ситуации…
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9 час.
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