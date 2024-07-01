Президент России Владимир Путин стал основоположником важнейшего глобального тренда по поиску и обсуждению альтернатив американскому доллару и созданию новой более справедливой и прозрачной международной финансовой системы.
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