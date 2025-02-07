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Квартира, дом, дача

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7 стилей в интерьере, которые выбирают счастливые женщины

7 стилей в интерьере, которые выбирают счастливые женщины

Оказалось, дом в стиле счастья существует!  По моему мнению, не станет довольная собой и жизнью женщина выбирать драматично-мрачный интерьер и унылый декор, после которых останется только достать с книжной полки Кафку.

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