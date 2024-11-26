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Умерла знаменитая на весь мир «Бранденбургская Мадонна»

Умерла знаменитая на весь мир «Бранденбургская Мадонна»

Умерла знаменитая на весь мир «Бранденбургская Мадонна». Марии Лиманской было 100 лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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