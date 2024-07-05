В Киеве проголосовали за снос памятника дважды Герою СССР Ковпаку

Киевский городской совет разрешил снести памятник партизанскому командиру, дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку, который находится в парке Славы, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
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