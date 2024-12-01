Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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164 страны мира осудили США за решение поставлять Украине запрещенные противопехотные мины

164 страны мира осудили США за решение поставлять Украине запрещенные противопехотные мины

Политнавигатор Страны-подписанты Оттавской конвенции по нераспространению запрещенных мин резко раскритиковали недавнее решение США поставлять Киеву такие противопехотные мины Вчера вечером на конференции в Камбодже государства-подписанты заявили, что США нарушают договор, заключенный в 1997 году, разрешая поставки мин.

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