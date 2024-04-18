Рафаэль Надаль потерпел поражение от Алекса де Минора во втором круге турнира в Барселоне

В Барселоне произошло поражение одного из самых известных теннисистов - Рафаэля Надаля. В матче второго круга турнира ATP-500 он уступил молодому австралийскому спортсмену Алексу де Минору со счётом 5:7, 1:6.
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