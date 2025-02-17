Уокер спросил у Бекхэма разрешения взять 32-й номер в «Милане»: «Было честью получить сообщение, что я могу надеть эту футболку»

– Вы решили играть под тем же номером, что и Дэвид Бекхэм, когда он играл за «Милан»? Надеетесь ли вы подражать ему в чем-то еще? – Я не думаю, что смогу повторить то, что Дэвид Бекхэм сделал для футбола, как на поле, так и за его пределами.