CAS рассмотрел апелляцию РУСАДА и дисквалифицировал двух российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал виновными бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова в нарушении антидопинговых правил, тем самым отменив оправдательные приговоры Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК).