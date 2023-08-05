Журнал «Профиль»

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CAS рассмотрел апелляцию РУСАДА и дисквалифицировал двух российских спортсменов

CAS рассмотрел апелляцию РУСАДА и дисквалифицировал двух российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал виновными бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова в нарушении антидопинговых правил, тем самым отменив оправдательные приговоры Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК).

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