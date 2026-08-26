Эксперт Коробова назвала главные признаки мошенника-психолога

Заманчивые скидки, недостаток информации о специалисте и давление при продаже консультаций могут быть признаками мошенничества в сфере психологической помощи, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Татьяна Коробова.
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