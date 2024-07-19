Российские войска наращивают натиск на дружковско-краматорском направлении

Ситуация в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра продолжает оставаться непростой. Киев перебрасывает в этот район резервные части и сформированные из заключенных подразделения в составе 24-й отдельной штурмовой бригады.
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