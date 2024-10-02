Метаморфозы сводок ГШ ВСУ: вчера писали об отбитых атаках в Угледаре, сегодня город упоминать перестали Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках.
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Метаморфозы сводок ГШ ВСУ: вчера писали об отбитых атаках в Угледаре, сегодня город упоминать перестали Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках.
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