Зачем отдавать ребенка в детский сад: пять главных причин

Взаимодействие с разными взрослыми как залог успешности в будущем В 1920-30-е годы прошлого века детский психолог и основатель теории когнитивного развития Жан Вильям Фриц Пиаже сформулировал несколько важных положений о развитии мышления детей.
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