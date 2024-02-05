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Зачем отдавать ребенка в детский сад: пять главных причин

Зачем отдавать ребенка в детский сад: пять главных причин

Взаимодействие с разными взрослыми как залог успешности в будущем В 1920-30-е годы прошлого века детский психолог и основатель теории когнитивного развития Жан Вильям Фриц Пиаже сформулировал несколько важных положений о развитии мышления детей.

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