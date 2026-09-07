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Царьград

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Доктор наук Дамир Удавлиев предостерег от еды сомнительных грибов

Доктор наук Дамир Удавлиев предостерег от еды сомнительных грибов

Доктор биологических наук Дамир Удавлиев предостерег от попыток определить ядовитость грибов по фотографиям или одним внешним признакам.

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