Доктор наук Дамир Удавлиев предостерег от еды сомнительных грибов

Доктор биологических наук Дамир Удавлиев предостерег от попыток определить ядовитость грибов по фотографиям или одним внешним признакам.
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