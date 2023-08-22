Патрушев призвал Японию "усвоить уроки прошлого" из-за сотрудничества с США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во время совещания по безопасности Дальнего Востока России, что японцам с учетом их военного сотрудничества с Соединенными Штатами нужно "усвоить уроки прошлого и не строить иллюзий".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во время совещания по безопасности Дальнего Востока России, что японцам с учетом их военного сотрудничества с Соединенными Штатами нужно "усвоить уроки прошлого и не строить иллюзий".
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