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Патрушев призвал Японию "усвоить уроки прошлого" из-за сотрудничества с США

Патрушев призвал Японию "усвоить уроки прошлого" из-за сотрудничества с США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во время совещания по безопасности Дальнего Востока России, что японцам с учетом их военного сотрудничества с Соединенными Штатами нужно "усвоить уроки прошлого и не строить иллюзий".

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