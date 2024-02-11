Stellar Blade для PS5 вызвала высокий интерес после State of Play – игру активно предзаказ...

Stellar Blade для PS5 вызвала высокий интерес после State of Play – игру активно предзаказывают по всему мируЭкшен Stellar Blade от корейской студии вызвал высокий интерес от игроков по всему миру после недавнего показа на презентации State of Play.
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