LIAN LI запускает серию UNI FAN TL Wireless: беспроводная революция в охлаждении ПК LIAN LI,...

LIAN LI запускает серию UNI FAN TL Wireless: беспроводная революция в охлаждении ПКLIAN LI, известный производитель комплектующих для ПК, представил серию вентиляторов UNI FAN TL Wireless с инновационной технологией беспроводного управления.
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