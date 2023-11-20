Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Подобные напрочь безмозглые сучки должны быть первыми в списках на уничтожение. И незавидна у таких тварей участь. О...Пропавшая в Герма...
  • Аким Воземчук
    Этих  шпионов мигрантов всех обратно .Понаехали ,им создали приличные условия  жизни, безплатные сертификаты на жилье...В Ростове-на-Дону...
  • Бендер Задунайский
    Пусть поторопятся , а то не ровен час Деменция черти к себе призовут !Белый дом: Байден...

«АиФ» рассказало, как режиссер СССР Владимир Бортко делал «Собачье сердце»

«АиФ» рассказало, как режиссер СССР Владимир Бортко делал «Собачье сердце»

20 ноября 1988 года Центральное телевидение Союза Советских Социалистических Республик показало фильм режиссера Владимира Бортко под названием «Собачье сердце», который был экранизацией популярной повести Михаила Булгакова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх