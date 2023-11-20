«АиФ» рассказало, как режиссер СССР Владимир Бортко делал «Собачье сердце»

20 ноября 1988 года Центральное телевидение Союза Советских Социалистических Республик показало фильм режиссера Владимира Бортко под названием «Собачье сердце», который был экранизацией популярной повести Михаила Булгакова.
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