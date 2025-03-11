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«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку бразильского полузащитника команды Вендела в гостевом матче 20-го тура РПЛ против «Факела».

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